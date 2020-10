Armi nascoste in casa. Carabinieri scoprono arsenale a Scandriglia, arrestato quarantenne

28 ottobre 2020 a

a

a

Arsenale in camera da letto. Carabinieri arrestano quarantenne a Scandriglia.

Nella serata di martedì 27 ottobre i carabinieri di Scandriglia hanno arrestato per fabbricazione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale un quarantenne - M.S., queste le sue iniziali - residente in Sabina, già noto alle forze di polizia. I militari sono intervenuti in un'abitazione vicino alla Salaria. L'uomo, poi arrestato, ha tentato di non farli entrare. A quel punti i carabinieri lo hanno bloccato e hanno controllato. In una stanza in suo uso hanno trovato un vero e proprio arsenale: 1 fucile fucile ad avancarica, privo di marca e matricola, con calciolo in legno modificato artigianalmente; 2 carabine ad aria compressa calibro 4,5, verosimilmente modificate per aumento della potenza; 2 pistole a gas prive di tappo rosso, complete di caricatore e serbatoio gas, 1 fucile a gas con ottica di precisione, arma per tiro soft aire, completa di tre serbatoi con ricarica gas, 50 cartucce di vario tipo e calibro, 557 bossoli per pistola calibro 38, 1 dosatore per ricarica armi ad avancarica, 1 bilancino di precisione elettronico per pesatura di polvere da sparo, 1 pressa per assemblare cartucce per pistola cal. 38, 250 grammi di polvere da sparo, 200 fulminanti per fucili ad avancarica, 1 chilo di pallini di piombo per fucili ad avancarica;

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo, dopo le formalità di rito, dichiarato in arresto, su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto al regime degli arresti domicilari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.