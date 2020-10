Coronavirus, a Contigliano torna la paura. Contagiati due impiegati comunali, chiuso ufficio tributi

27 ottobre 2020 a

Cinquanta contagiati, 41 dei quali in tre case di riposo per anziani. Due positivi anche all’interno del Comune. Contigliano si sveglia di nuovo con la paura del Covid. Forse simile a quella vissuta ad aprile quando il paese è diventato zona rossa. Ma il sindaco Paolo Lancia tranquillizza. “La situazione è sotto controllo, insieme alla Asl lavoriamo notte e giorno per gestire l’emergenza. Le tre case di riposo stanno gestendo bene la situazione e per quanto riguarda il Comune ho preferito chiudere in via precauzionale l’ufficio Tributi dopo che un dipendente ha accusato dei sintomi influenzali, ma non c’è collegamento con i due positivi che non hanno avuto contatti con l’ente negli ultimi dieci giorni. Infine ieri abbiamo sanificato tutti gli uffici comunali”.

