Precari da 24 nella Comunità Montana Velino. I lavoratori socialmente utili alzano la voce

Una vita da precari in attesa di un contratto vero diventato ormai un miraggio. E’ la storia dei lavoratori socialmente utili da 24 anni in servizio alla sesta comunità montana del Velino con sede a Posta. Era 1994 quando una ventina di loro iniziò l’avventura nella pubblica amministrazione. Numero che oggi si è assottigliato arrivando a sette che ora aspetta un segnale dalla politica. A riaccendere la loro rabbia e la loro delusione è stata la vicenda dei “precari del sisma” che negli ultimi giorni hanno avuto una esposizione mediatica notevole dopo che il Governo ha stanziato 5 milioni di euro per la loro stabilizzazione. Ma loro, i sette precari a tempo indeterminato, evidentemente sono usciti dai radar della politica. Forse perché sono pochi e non hanno quindi la necessaria forza contrattuale per rompere il muro del silenzio.

“Siamo precari da 24 anni, lavorando abbiamo sempre fatto e facciamo molto di più di ciò che ci compete, è bene ricordare anche che senza di noi “la macchina della VI comunità montana non avrebbe camminato e non camminerebbe”. Ma questo evidentemente non conta. Come non conta che dietro questi sette lavoratori, ci sono sette vite di sette famiglie.

“Abbiamo letto che un sindacato ha chiesto al Prefetto di Rieti e al presidente della Provincia di valutare ed eventualmente procedere all’apertura di un tavolo di confronto con i sindaci dei comuni ricadenti nel cratere sismico al fine di stabilizzare i precari del sisma. Le acque si smuovono ma solo per alcuni precari. E per noi?”. Nessuna guerra tra poveri che non avrebbe vincitori, solo il desiderio di essere considerati anche loro lavoratori con pari dignità.

“Senza nulla togliere ai precari del sisma che sino ad ora hanno avuto tutte le garanzie e i diritti che un contratto a termine prevede per un lavoratore a tempo determinato, vorremmo dare sfogo alla nostra frustrazione facendo presente che siamo gli lsu della VI Comunità montana del Velino e vorremmo ricordare ai sindaci, all’assessore Di Berardino ai sindacati, a tutti coloro che si dimenticano del lavoro in nero che facciamo tutti i giorni per un ente pubblico e per pochi spiccioli, che noi lsu lavoriamo per i nove comuni che fanno parte della comunità montana, tutti rientranti nel cratere”.

Un sussidio di 560 euro al mese più l’integrazione. Niente contributi, niente tredicesime, niente tfr. Ma il lavoro è tanto.

“Oltre a portare avanti l’ordinaria amministrazione senza quelle figure aggiuntive che sono state assunte nei comuni, anche noi ci occupiamo del sisma dal 24 agosto 2016, delegati per altro dalla Regione Lazio, parliamo nello specifico di tutto ciò che concerne l’assistenza sociale sanitaria e sociosanitaria delle persone fragili sfollate. Oggi ci sentiamo offesi e umiliati dall’atteggiamento di chi avrebbe potuto fare e invece non ha fatto”.

