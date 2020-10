Auto in sosta bersagliate dagli escrementi di uccelli. A Monterotondo protestano i residenti del centro

27 ottobre 2020 a

a

a

A Monterotondo auto in sosta bersagliate dagli escrementi dei volatili. A fine settembre la determina parlava chiaro. La colonia di uccelli che “risiede” ormai al centro di Monterotondo, sugli alberi del Parco della Rimembranza, sarebbe stata scacciata per problemi igienico sanitari e di pubblica sicurezza. Dopo un mese, invece, i volatili sono ancora lì e continuano a fare danni. Dopo le scalinate ed i marciapiedi, ora ad essere sotto attacco a colpi di guano sono le automobili, in particolari quelle degli abitanti del Centro Storico che utilizzano la zona del parco per lasciare i loro veicoli.. Nella determina di settembre si stanziavano duemila euro per una ditta specializzata nell’allontanamento degli storni, dato che“le aree interessate risultano inutilizzabili per la grande quantità di escrementi in essi accumulati, con possibili conseguenze di tipo igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza”. L’intervento avrebbe dovuto avere come risultato “l’allontanamento degli storni dai dormitori individuati nei giardini comunali attraverso la realizzazione di tre sessioni di intervento con l’utilizzo del grido di allarme dello storno da tenersi in tre giorni consecutivi all’orario del tramonto ognuna della durata di un’ora”. Peccato che gli uccelli siano ancora tutti lì e la scalinata del Parco ed i marciapiedi lì vicino siano tuttora off limits.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.