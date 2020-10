Coronavirus, partenza falsa per il drive in a Passo Corese. I tamponi iniziano in ritardo

Paolo Giomi 27 ottobre 2020 a

Fara Sabina, non inizia nel migliore dei modi l’attività del drive-in della Asl di Rieti a Passo Corese. Il caravan abilitato ad effettuare i tamponi nel presidio organizzato in via Maestri del Lavoro, nell’area artigianale di località Baciabove, arriva con quasi un’ora di ritardo, periodo in cui, nella zona deputata ad ospitare i controlli medici alle persone già in contatto con l’unità anticrisi Covid-19, si è già formata una lunga coda di decine e decine di autovetture, in attesa di ricevere il tampone per accertare eventuali fenomeni di positività.

Come indicato dalla stessa Asl reatina i controlli, che sarebbero dovuti partire alle 9 in punto, subiranno un ritardo. E dire che la postazione sarà a Passo Corese per un solo giorno alla settimana, il martedì, fino alle 13.

