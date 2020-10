27 ottobre 2020 a

Coronavirus, quarantena per gli alunni di tre classi della scuola elementare di Stimigliano.

La seconda e la terza erano già in isolamento da 5 giorni, dalla serata del 27 ottobre l'isolamento è scattato anche per gli alunni della prima della scuola elementare di Stimigliano Centro. A dare la notizia il sindaco Franco Gilardi. Gli alunni delle tre classi sono dunque attesi giovedì 29 ottobre nel parco San Valentino dove arriverà il camper della Asl che effettuerà i tamponi. "A fare il tampone possono andare solo gli alunni della prima seconda e terza elementare senza alcuna impegnativa. Resta inteso che gli alunni sopraccitati asintomatici potranno evitare il tampone, qualora il medico curante certifichi il rientro a scuola dal 2 Novembre", spiega il primo cittadino.

