Coronavirus: morta anziana, altri 36 nuovi positivi a Rieti. Contagiato anche un bambino di 7 anni

Coronavirus, altri 36 nuovi positivi a Rieti. Contagiato anche un bambino di 7 anni. Morta un'anziana di 85 anni. E' stato pubblicato il bollettino sanitario per l'emergenza coronavirus del 27 ottobre. Questi i soggetti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore: Rieti (uomo 15, uomo 18, donna 24, donna 50, donna 28, uomo 29, donna 78, uomo 64, donna 48, donna 30, uomo 36, donna 50, uomo 40, donna 32, uomo 40), Montopoli in Sabina (uomo 40, ragazzo 12, bambino 7, donna 24, uomo 54), Fara in Sabina (uomo 42, donna 66, donna 41), Leonessa (donna 17), Collalto Sabino (uomo 43), Borgorose (uomo 25, donna 54, uomo 36, donna 53), Contigliano (uomo 51, donna 36), Amatrice (donna 33), Cantalice (donna 86, donna 39), Casaprota (donna 56), Cittaducale: (donna 40).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 167. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 46 . Guariti: 1 Cantalupo in Sabina. Si registra un decesso, si tratta di una donna di 85 anni ricoverata presso Malattie Infettive. Totale positivi in provincia di Rieti: 630.

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 377 tamponi nasofaringei.

