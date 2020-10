Misure anti Covid, saranno aumentati i controlli del Reatino

26 ottobre 2020 a

Si è svolta nella giornata del 26 ottobre in video conferenza, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, a cui hanno partecipato il Presidente dell’Amministrazione provinciale Mariano Calisse, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e i vertici delle forze dell’ordine.

Nell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni anticontagio previste dal Dpcm del 24 ottobre. Il Prefetto di Rieti, nel disporre un’ulteriore implementazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine e della polizia provinciale e locale in modo da prevenire e contrastare comportamenti non in linea con le vigenti, rigorose prescrizioni di comportamento, ha invitato a “contemperare con equilibrio l’esigenza prioritaria della salute pubblica con quella della tenuta del tessuto economico - sociale”.

Il Prefetto Reggiani ha sottolineato che l’emergenza in atto “può essere fronteggiata con la partecipazione corale di tutti i soggetti pubblici e privati chiamati ad operare in questo difficile contesto, richiamando l’attenzione dei presenti affinché la situazione determinata dall’epidemia, in aggiunta a condizioni di disagio preesistenti, non vada a determinare l’insorgere di nuovi bisogni e fragilità nelle cui pieghe possono trovare terreno fertile il ricorso ad opportunità e rimedi al di fuori della cornice della legalità”.

