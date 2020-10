Ragazzina di 12 anni scomparsa e ritrovata a Rieti. I carabinieri indagano sulla fuga

26 ottobre 2020 a

a

a

Una mattinata di paura e apprensione quella che ha avuto come protagonisti i genitori di una 12enne reatina, residente in città, scomparsa dopo che la madre l'aveva lasciata fuori dalla scuola media a pochi minuti dall'inizio delle lezioni. La giovane in realtà non è mai entrata a scuola e quindi nella sua classe nessuno l’ha vista. Scattato l'allarme e subito le ricerche da parte dei carabinieri di Rieti , supportati in un primo momento anche dai vigili del fuoco che hanno effettuato una ricognizione lungo le sponde del fiume Velino nei pressi del Ponte Romano mentre il padre della bambina attendeva non molto distante. L'uomo parlando con alcuni cittadini che si erano avvicinati ha ripetuto più di una volta che la ragazza non aveva nemmeno mai preso l’autobus. Ore d’ansia infinite con le ricerche estese a tutti i quartieri cittadini ma anche in tutte Italia come succede nei casi di scomparsa, fino a quando, nelle prime ore del pomeriggio, la 12enne è stata rintracciata a Napoli vicino la stazione ferroviaria dai carabinieri della città partenopea e sembra stia bene. Ora sarà compito dei carabinieri indagare ed ascoltare la minore per capire come e perché abbia deciso di raggiungere Napoli e soprattutto se ha fatto tutto da sola o in compagnia di qualcuno. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e dovranno dare risposte proprio a queste domande.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.