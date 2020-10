Rieti, corsa contro il tempo per mettere in moto la didattica a distanza nelle scuole superiori

Alessandro Toniolli 26 ottobre 2020 a

a

a

La scuole superiori alle prese con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio. Un lunedì difficile ma comunque gestito con spirito collaborativo da dirigenti scolastici e alunni, come conferma anche Alessandro Palomba, presidente della Consulta Provinciale Studentesca. Timori e qualche problema già emerso per quanto riguarda i collegamenti telematici per la didattica a distanza. I dirigenti scolastici al lavoro da domenica per rimodulare l’organizzazione didattica. Nell’ordinanza emessa dalla Regione Lazio solo pochi giorni fa si prevedeva la didattica a distanza per il 50% degli studenti. L’indicazione del Governo e del Ministero dell’Istruzione ora è invece di fare seguire le attività scolastiche da casa da un minimo del 75% fino ad un massimo del 100%. Le misure nella giornata di lunedì 26 ottobre non sono ancora state applicate da tutti gli istituti, che hanno però l’obiettivo di ottemperare alle prescrizioni da oggi. Il dirigente scolastico Stefania Santarelli rassicura “siamo a buon punto”. L’evolversi delle prescrizioni normative costringe a rivoluzionare l’organizzazione e trovare velocemente soluzioni. É la professoressa Santarelli ieri a fare il punto della situazione “in alcuni istituti è stata già applicata la didattica a distanza per il 75% degli studenti, in altri si sta lavorando per essere pronti dalla mattinata di domani”. Già in regola con il Dpcm l’istituto Luigi di Savoia, liceo classico Varrone e Scientifico Jucci lo saranno da oggi. Particolarmente proficua si è dimostrata, stando alle parole della dirigente, la capacità di fare rete dei presidi che ha permesso di condividere soluzioni. Dal punto di vista degli studenti si dimostra responsabilità, anche se emerge qualche preoccupazione come evidenzia Alessandro Palomba, presidente della Consulta Provinciale Studentesca e studente del liceo scientifico “sono già state pubblicate le circolari contenenti le modalità con cui le scuole si adegueranno al 75% della didattica a distanza. Varierà di istituto in istituto, per quanto riguarda il liceo scientifico seguiranno le lezioni in presenza un giorno le prime classi, un giorno le seconde, un giorno le terze e così via. Altre scuole si stanno muovendo per tutelare maggiormente le prime classi e far svolgere lezioni in dad maggiormente gli altri, ma la situazione è ancora in evoluzione”. Non tutti gli studenti sono concordi e si dimostrano divisi “tra chi vorrebbe seguire le lezioni da casa e chi preferirebbe farlo in presenza”. Le maggiori preoccupazioni vengono da coloro i quali si preparano ad affrontare l’esame di maturità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.