Ristoranti e bar chiusi alle 18, sciopero della fame dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Trancassini: "Così uccidono un settore"

I deputati Fdi iniziano uno sciopero della fame e restano in presidio permanente a Montecitorio. Ne è promotore l’onorevole Paolo Trancassini, parlamentare reatino e segretario regionale del partito di Giorgia Meloni. La clamorosa protesta è determinata dall’assenza di interventi del governo per il contrasto al Covid nei trasporti, “mentre si colpisce chi produce, la ristorazione, il turismo. . .”.

“Vicinanza a chi è colpito dal Dpcm che aggrava la situazione di aziende e lavoratori - aggiunge Riccardo Zucconi -. Fratelli d’Italia ha portato centinaia di proposte ma il governo è rimasto sordo”.

“Il Dpcm è un fucile puntato contro interi settori già in difficoltà - afferma da parte sua Salvatore Caiata -. Da mesi si sarebbe potuto prevedere questa nuova emergenza sanitaria e ora ci si accanisce contro il settore della ristorazione. Vengono chiuse attività alle 18 senza prevedere alcun ristoro. Iniziamo lo sciopero della fame perché è alla fame che questo decreto porterà. Conte venga subito in Aula, basta passerelle. C’è tanta gente che ha bisogno di lavorare e le viene impedito di andare a lavoro”.

All’onorevole Paolo Trancassini chiediamo spiegazioni sul gesto che ha annunciato con i colleghi di Fdi Caiata e Zucconi.

“Speriamo che in molti seguano questa iniziativa. È un modo per protestare in maniera molto forte seppure senza estremismi inutili”.

Ma Conte potrebbe fare un passo indietro?

“Di speranze che Conte faccia un passo indietro non ne abbiamo molte. Magari ne faccia uno in avanti e consulti le nostre proposte che abbiamo articolato in questi mesi”.

Che cosa rimproverate al premier?

“Le contestazioni sono le più svariate. È abbastanza banale pensare che se tu rispetti gli obblighi che ha un ristorante vanno bene all’ora di pranzo ma non dopo le 18”.

Ma dice che è per la salute di tutti…

“No. E’ un messaggio devastante che sconsiglierà la gente ad andare anche a pranzo. E di questo c’è contezza da parte di tutta la categoria. Con queste decisioni del governo moriranno migliaia di aziende”.

Che cosa chiedete al governo?

“Noi chiediamo di avere chiaro che prima si indicano quali sono le misure di contenimento e poi si chiudono i locali che non le rispettano. E non tutti, indiscriminatamente. Come al solito lui fa come vuole e stavolta si è almeno astenuto di parlare come al solito di potenza di fuoco”.

Ora che cosa aspetterete?

“Noi vogliamo che venga immediatamente a riferire in Parlamento che cosa vuole fare e soprattutto ci faccia conoscere la tempistica”.

