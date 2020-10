Rieti, ragazzina di 12 anni scompare. Ritrovata dopo ore a Napoli, indagano i carabinieri

26 ottobre 2020 a

Una ragazzina di 12 anni scomparsa da Rieti nella mattinata del 26 ottobre è stata ritrovata nel pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli dai carabinieri del capoluogo campano. La 12 enne si trovava da sola ed era in buone condizioni di salute. La bambina era stata lasciata davanti alla scuola dalla mamma, in classe la giovane però non è mai entrata. Dopo la denuncia dei genitori sulle sue tracce si sono messi i carabinieri di Rieti insieme a una squadra dei vigili del fuoco che per tutta la mattinata hanno battuto la città e zone limitrofe, diramando la scomparsa anche a livello nazionale. Poi a metà pomeriggio la buona notizia arrivata da Napoli. Ora saranno i carabinieri a ricostruire i movimenti della giovane e capire i motivi dell’allontanamento.

