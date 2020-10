26 ottobre 2020 a

Coronavirus, all'ospedale di Rieti sospese visite e ricoveri non urgenti.

La Direzione Aziendale della Asl e l'Unità di crisi Codid-19 aziendale, visto l’aumento esponenziale della curva epidemica, al fine di contenere il contagio, di tutelare la salute di tutti i cittadini e prevenire la trasmissione del virus tra gli operatori sanitari, hanno predisposto, seguendo le direttive regionali, la riduzione o sospensione di alcuni servizi e attività, presso l'ospedale de' Lellis di Rieti.

Il provvedimento, che avrà affetto immediato, riduce fino a sospende le attività di elezione concernenti i ricoveri e le attività ambulatoriali per pazienti che non devono effettuare prestazioni urgenti. Saranno garantiti i servizi e le attività dedicati ai pazienti fragili e con cronicità: Oncologici, Trapiantati, Dializzati, affetti da Sla, Neuropatie, soggetti in terapia Tao (terapia anticoagulante orale).

Tutte le visite specialistiche, nonché gli esami diagnostici di priorità non urgente (breve e se previsto differibile e programmata) saranno erogabili solo a livello territoriale, mentre verranno riattivati e potenziati i controlli in Teleconsulto a cominciare dalle attività del Dipartimento di Salute Mentale, del Materno Infantile e della Riabilitazione, con Teleriabilitazione per pazienti con cronicità.

Nel caso in cui nei prossimi giorni la curva epidemica non dovesse modificare il suo andamento, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti e l'Unità di Crisi Covid-19 aziendale, emaneranno ulteriori disposizioni.





