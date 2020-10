26 ottobre 2020 a

Coronavirus 4 morti a Rieti. Altri 28 contagi , c'è anche una bambina di 2 anni.

Giornata nera per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. La Asl ha diramato il bollettino sanitario del 26 ottobre. Nelle ultime 24 ore si registrano quattro decessi: 3 uomini di 63, 87 e 74 anni che erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis e un'anziana di 92 anni nella Casa di riposo privata Villa Mara (Contigliano).

Sono stati riscontrati nuovi contagi a Rieti (donna 46 anni, donna 59 ricoverate presso reparto Covid OGP Rieti, bambina 7, uomo 69, uomo 46, donna 77 ricoverata presso Malattie Infettive OGP Rieti, donna 88, donna 57, ragazzo 14, donna 53, uomo 24), Accumoli (donna 78, donna 34), Contigliano (bambina 2, uomo 37, uomo 53), Posta (donna 51), Poggio Mirteto (uomo 18, donna 26), Pescorocchiano (uomo 38), Cantalice (donna 59, uomo 38), Petrella Salto (uomo 42), Scandriglia (uomo 43), Selci (donna 19), Colli sul Velino (donna 87), Torricella in Sabina (donna 50), Forano (donna 64).



I contatti in sorveglianza domiciliare sono 186 quelli usciti dalla quarantena 88. Cinque i guariti: 4 Rieti, 1 Castel S. Angelo. Totale positivi in provincia di Rieti: 599



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 244 tamponi nasofaringei.

