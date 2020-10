26 ottobre 2020 a

a

a

Rapina, furto e lesioni. I carabinieri di Torri in Sabina arrestano ricercato: deve scontare 8 anni. L'uomo, L. N. di 55 anni, si nascondeva a Cantalupo dove è stato scovato dai militari. Sulla sua testa pendeva un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, dovendo espiare una pena superiore a 8 anni, per una serie di reati passati in giudicato tra i quali rapina, furto e lesioni personali.

Rintracciato nel Comune di Cantalupo in Sabina e dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere Rebibbia dove sconterà la pena che gli è stata inflitta.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.