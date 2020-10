Coronavirus, la Asl di Rieti cerca rinforzi tra i medici in pensione. Dove scaricare il bando

26 ottobre 2020 a

Coronavirus, la Asl di Rieti cerca rinforzi tra i medici in pensione.

E' stato pubblicato il bando per il reclutamento straordinario di personale in quiescenza per far fronte all'emergenza Covid-19. Si cerca personale medico nelle specializzazioni di malattie infettive, anestesia e rianimazione, malattie apparato respiratorio, igiene e medicina preventiva, medicina e chirurgia d'accettazione d'Urgenza, radiodiagnostica, patologia clinica, virologia e microbiologia

Gli interessati possono trovare il bando nel sito aziendale della Asl di Rieti (clicca qui) nella prima sezione di Bandi e Concorsi, denominata 'Concorsi e Selezioni' e sul sito regione.lazio.it e salutelazio.it entro il 29 ottobre.

