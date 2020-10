Scuola, i docenti di Rieti preoccupati per le lezioni a distanza: "Le connessioni ad internet non sono adeguate"

Laura Varone 26 ottobre 2020 a

“Ad essere penalizzato sarà il dialogo educativo”. Un commento amaro, quello della professoressa di Storia dell’arte presso il liceo “Calcagnadoro”, Letizia Rosati, all’idea di una aumento della didattica a distanza impartita almeno per una quota oraria del 75%per le scuole superiori, a partire da questa mattina. Lo stesso pensiero che hanno in comune molti altri docenti, preoccupati per una serie di criticità che si verranno a determinare, in primo luogo quella delle connessioni e degli alunni con disabilità. Gli istituti reatini, a seguito dell’ordinanza regionale a firma Zingaretti, si sono preparati ad una necessaria rimodulazione dell’orario di lezione settimanale. I docenti utilizzeranno le postazioni presenti all’interno del plesso ma tra i banchi non ci saranno gli studenti. Non tutti almeno. In alcuni istituti gli alunni disabili, supportati dal docente di sostegno, potranno essere presenti in classe anche se i loro compagni saranno a casa. Grande preoccupazione per i docenti resta infatti quella relativa ad una categoria di alunni “che lo scorso anno ha pagato di più”, e alla quale “è mancata molto la relazione sociale”. Non tutti i genitori poi possono seguire i propri figli che presentano la necessità della mediazione dell’adulto per partecipare e per svolgere le attività didattiche.

E qui si apre un’altra grande criticità. In alcune frazioni o piccoli centri del reatino resta il problema delle connessioni internet. Ed anche in alcune scuole la rete spesso ‘non regge’. “La dad creerà molti problemi anche perché a scuola spesso le connessioni non funzionano e in tutti questi mesi non si è risolto il problema” sottolinea Luigi Di Mattei, docente che si divide tra l’istituto per geometri e l’IIS Rosatelli. Alcuni studenti saranno esclusi dalla didattica a distanza, modalità che “ha accentuato le differenze sociali".

