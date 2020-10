Terremoto, mancano 18 vigili del fuoco nel distaccamento di Posta. La Fns-Cisl: "Servono assunzioni"

Luca Feliziani 25 ottobre 2020 a

Un territorio vasto che tocca le province di Perugia, L’Aquila e Ascoli Piceno. E’ l’area del cratere con le sue problematiche nella quale insiste il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Posta che giorno e notte continua il suo servizio indispensabile per una zona ancora fragile e indifesa. Un servizio fatto in sofferenza visto che mancano all’appello molto personale. Diciotto unità per l’esattezza.

“Il Governo deve intervenire subito assumendo del personale, altrimenti il lavoro degli uomini attualmente in forza sarà sempre più difficile e pesante”. A lanciare l’appello è il coordinatore provinciale della Fns Cisl Massimo Rinaldi. Oggi nella struttura di Posta lavorano otto capi squadra e 20 vigili del fuoco mentre la pianta organica a livello nazionale prevede 14 capi squadra e 32 vigili. Insomma mancano 18 unità e non sono poche.

“Servono forze fresche ma nell’ultimo piano di mobilità nazionale dei Vigili del fuoco per il Comando provinciale prevede sei uscite e solo tre entrate, quindi il Reatino continua ad essere colpito e penalizzato”. Ma quello della carenza di organico non è l’unico problema che vive il distaccamento dei vigili del fuoco di Posta. A peggiorare la vita dei vigili in servizio c’è anche una caserma, già lesionata dal sisma del 2016, che ormai ha fatto il suo tempo e che necessità di lavori di riqualificazione profondi.

“I vigili lavorano in una struttura che in passato ospitava la centrale dell’Enel che ormai è superata - commenta Rinaldi -. L’ufficio ricostruzione ha stanziato un milione di euro ma la somma non può bastare. Servono almeno altri 500mila euro per rifare interamente la struttura che sorgerà sulle ceneri della vecchia”. E questo è un altro problema. Domanda, dove verranno dislocati i 30 vigili durante i lavori? “Ancora non si sa - ammette Rinaldi -. E’ stata individuata la sede dell’ex comunità montana ma i locali sono piccoli e non c’è spazio per i mezzi. Credo che si debba trovare una sede provvisoria non solo a Posta me in posti vicini e soprattutto bisogna che Regione e Governo accelerino la fase progettuale entrando finalmente nella fase di esecuzione dell’opera perché così non si può andare avanti” conclude Rinaldi.

