25 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus: a Rieti 38 nuovi casi, ci sono anche 2 bambini. E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl del 25 ottobre relativo all'emergenza coronavirus.

I nuovi positivi sono residenti a Rieti (uomo 79 anni, uomo 94, uomo 53, uomo 79, donna 76, uomo 24, bambino 10, bambino 7, donna 50, donna 49), Torricella in Sabina: (uomo 28, donna 20, donna 22, uomo 20, donna 69), Configni (donna 20), Concerviano (uomo 27), Poggio Bustone (uomo 77), Montopoli in Sabina (donna 44), Cantalice (uomo 48), Contigliano (donna 82, donna 86, uomo 53, donna 54), Collevecchio (uomo 67), Magliano Sabina (donna 52), Cittareale (donna 92), Poggio Moiano (donna 32), Fara in Sabina (uomo 27), Configni (uomo 17, donna 42), Poggio Nativo (donna 61, uomo 65), Forano (donna 39), Borgo Velino (donna 26, donna 53), Collalto Sabino (donna 82, uomo 82)

Contatti in sorveglianza domiciliare: 278. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 40. Si registra un guarito a Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 580



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 222 tamponi nasofaringei.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.