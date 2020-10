25 ottobre 2020 a

Rieti, troppi accessi al pronto soccorso. Appello della Asl: "Rischiamo di appesantire il sistema". Una situazione, che, vista anche l'emergenza coronavirus, sta preoccupando non la direzione aziendale che dunque ha lanciato un appello invitando i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale provinciale de' Lellis solo "per casi veramente urgenti".

"In queste ore stiamo riscontrando un progressivo aumento degli accessi e in questa fase particolarmente critica non possiamo permetterci di appesantire il sistema con accessi impropri. Il Pronto Soccorso è il servizio dedicato solo alle urgenze e alle emergenze sanitarie. Deve quindi rivolgersi al Pronto Soccorso una persona che si trova in condizioni cliniche critiche", si legge nella nota della Asl.

"In tutti gli altri casi bisogna rivolgersi, con fiducia, ai servizi territoriali: al proprio Medico di famiglia, al Pediatra di Libera Scelta. Nei week end sono aperti gli Ambufest: gli Ambulatori di cure primarie sono operativi presso la sede del Distretto 1 in viale Matteucci n. 9 e presso la sede del Distretto Salario Mirtense, in via Finocchieto snc a Poggio Mirteto, sabato, domenica, festivi e prefestivi, dalle ore 10 alle ore 19, mentre ogni giorno, dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 14 del sabato e pre-festivi, fino alle ore 7 del lunedì mattina, sono operativi i punti di Continuità Assistenziale", concludono dalla Asl



