Coronavirus, a Rieti doppiato il record raggiunto durante il lockdown: i positivi ora sono 543

Situazione critica nella ex zona rossa di Contigliano con 33 positivi nella case di riposo

Paola Corradini 25 ottobre 2020 a

a

a

In 48 ore il numero dei positivi in provincia “doppia” il più alto registrato durante il lockdown arrivando, alle 14 di ieri a 543 cui, nelle prossime ore, si aggiungeranno altri positivi all'esito dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi. E in molti tremano considerando che ogni giorno, presso i drive in si effettuano una media di 250 tamponi. A ieri 322 i soggetti in sorveglianza domiciliare a causa dei positivi che si registrano ovunque. Discorso a parte per rsa e case di riposo dove torna l'incubo dei contagi. Situazione critica a Contigliano, già zona rossa ad aprile, dove si registrano 33 soggetti positivi nelle comunità residenziali per anziani. Il sindaco Paolo Lancia, dopo un confronto con l’Asl, nella notte di venerdì, ha attuato “Disposizioni urgenti per misure di prevenzione e contenimento del Covid-19” chiedendo ai responsabili delle strutture di avviare le procedure di contenimento previste dal dispositivo, con effetto immediato, e di contattare le famiglie degli ospiti e tutti gli operatori. Sono già in quarantena obbligatoria, presso le proprie abitazioni, tutti i nuclei familiari conviventi e degli operatori risultati positivi al Covid-19. Disposta dal sindaco la sanificazione delle strutture dove è in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl di Rieti. Come sottolineato dal primo cittadino di Contigliano è stata attivata la Protezione Civile che, h24, potrà essere contattata dai cittadini ai numeri 3458026891/3317422127. Anche a Fara in Sabina la situazione non è rosea come scrive il sindaco Roberta Cuneo dalla sua pagina ufficiale: “Registriamo 4 nuovi casi positivi con le persone positive che salgono a 22. Dobbiamo comunicare con dolore alla comunità il decesso di un uomo di 84 anni, da tempo era ricoverato in una struttura sanitaria romana. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari”. Piccolo disguido sui numeri con il bollettino della Asl che riportava ieri 3 nuovi casi e il sindaco che ha verificato con la direzione aziendale riportando che “purtroppo i nuovi segnalati sono 4”. A Cittaducale due nuovi positivi: una 94enne e una 60enne. A Rieti città positivi una 28enne, una 99enne, un 31enne, un 46enne, una 86enne, una 39enne, un ragazzo di 20 anni, un 41enne, una 53enne, una 52enne, un 47enne e un 56enne ricoverato in terapia intensiva al De' Lellis. Negli altri comuni della provincia a Torricella Sabina positivo un 51enne, ad Amatrice una 50enne, a Belmonte in Sabina un 84enne ricoverato a Malattie Infettive. Positivo a Poggio Moiano un 18enne mentre a Monteleone Sabino positiva una 39enne. Cinque casi a Poggio Mirteto con una 50enne, un 57enne, una 22enne, una 36enne e una 64enne. A Cantalice una 58enne e a Torricella in Sabina un 55enne, a Monte San Giovanni una 61enne e a Poggio San Lorenzo un 86enne ricoverato presso il reparto Covid dell'ospedale di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.