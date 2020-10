Coronavirus, la denuncia di una mamma di Rieti: "Quasi 100 ore per avere la risposta del tampone di mia figlia"

Tania Belli 25 ottobre 2020 a

a

a

“Il giorno 20 ottobre, alle 16 circa, mia figlia si è sottoposta a prelievo per tampone Covid-19 al drive-in di Rieti, in via del Terminillo, presso l’ex manicomio, poiché, pur non avendo avuto contatti con paziente sospetto, frequenta la scuola in cui è stato trovato un bimbo positivo; prelievo avvenuto senza usufruire della opportuna priorità e subendo ore di fila (qualcuno è giunto addirittura alle mani per lo stress)”.

Inizia così il racconto della mamma di una bimba di appena 6 anni, residente a Poggio San Lorenzo, che s’è trovata a vivere “un vero e proprio calvario per un referto che sarebbe dovuto arrivare dopo un solo giorno orattandosi di riammissione scolastica”. E così purtroppo non è stato.

Infatti, come ci racconta la mamma “solo a quasi 100 ore dalla prova tampone, ho avuto risposta, tra l’altro negativa; e ciò – prosegue la donna –, solo dopo che ho sollecitato i numeri appositi segnalatimi dal centralino dell'ospedale (sia per laboratorio analisi Rieti, che generale per il Lazio), con cui ho potuto comunicare trascorsi svariati quarti d’ora al telefono, molteplici tentativi di chiamata e atteggiamenti sgarbati da parte di qualcuno, e soprattutto dopo che mi sono recata di persona al laboratorio analisi e, con le dovute accortezze, ho chiesto delucidazioni sul mancato esito del tampone, ricevendo, peraltro, un trattamento poco consono da parte del dottore in servizio, tanto da decidere di far intervenire il mio avvocato; a ciò, si deve aggiungere che ho ricevuto pure credenziali di accesso on line sbagliate”. La mamma poi spiega i motivi che l’hanno spinta a raccontare la sua storia.

“Ho fatto tutto questo – precisa –, oltre che per sopperire all’inaudito ritardo, perché mia figlia necessitava di cure mediche urgenti ai denti, per problemi gravi che al momento le impediscono di mangiare, tanto che ha perso peso, ed il mio dentista senza il risultato tampone ha le mani legate; inoltre, per un discorso di diritto allo studio, voglio che mia figlia con questo ritardo ha perso dei giorni di scuola, mentre i suoi colleghi sono rientrati in classe dopo un solo giorno avendo avuto subito la risposta”. La denuncia di questa mamma ha un fine ben preciso “evitare che una simile disavventura e una simile tortura si ripeta per altri bambini e altre mamme, anche se, purtroppo, ho scoperto, sulla mia pelle, che ci sono decine di altre situazioni analoghe nel Reatino, perciò c’è da rivedere qualcosa nell'organizzazione, che, invece, da maggio ad oggi sarebbe dovuta essere impeccabile”.

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.