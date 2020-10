Rieti, l'ascensore di via san Pietro Martire ancora fermo. Manca un'autorizzazione ministeriale

Alessandro Toniolli 25 ottobre 2020 a

Rieti, l’ascensore di via San Pietro Martire ostaggio della burocrazia. Erano gli ultimi giorni di dicembre 2019 quando il sindaco Antonio Cicchetti esultava. “Terminati i lavori, e a seguito del collaudo, da stasera l’ascensore di San Pietro Martire è anche illuminato. Uno spettacolo per il centro storico e un altro passo avanti per la città nelle vicende che, quando ci siamo insediati, avevamo trovato completamente bloccate”. Per poi proseguire “ora manca solo l’entrata in funzione che avverrà appena il ministero dei Trasporti rilascerà l’autorizzazione”. Ad accompagnarlo l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Emili. “La giunta Cicchetti mantiene fede alle promesse e porta a compimento un’opera che al momento del suo insediamento era ferma, sebbene dovesse essere terminata già nel lontano 2016. L’energia profusa dalla nostra amministrazione comunale ha tolto dallo stato di fermo un’altra opera pubblica funzionale alla riqualificazione e al rilancio del nostro tessuto urbano. La messa in esercizio dell’impianto resta subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte degli uffici competenti del Ministero dei Trasporti”.

Sindaco e assessore terminavano le loro dichiarazioni facendo riferimento ad un ultimo tassello, una autorizzazione ministeriale che appariva come un dettaglio e che si è invece rivelata, stando alle parole odierne di Emili, il lucchetto che vieta ai reatini l’accesso al sospirato ascensore. Nel luglio di quest’anno è stata terminata la ripavimentazione che sanciva la definitiva chiusura del cantiere, e con questo l’assessore dichiara “quello che doveva fare il Comune è stato fatto”, ma i pochi reatini che frequentano il centro storico restano obbligati alla faticosa salita delle scale, “manca all’appello il nulla osta dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture”, l’amara spiegazione dell’amministratore comunale. “Abbiamo inoltrato richiesta a quell’ufficio fin dall’aprile di quest’anno e da allora ci siamo trovati affaccendati in un’opera di continuo approfondimento istruttorio di questa pratica”. La sensazione di Emili è quella di essere alle prese con “l’ennesimo caso di burocrazia all’italiana, che ritarda il compimento delle opere pubbliche”. Stando ancora a quanto riferisce l’amministrazione comunale l’impianto è già stato collaudato nel dicembre 2019, a latitare sarebbe una ulteriore verifica del già citato ufficio Ustif. Nulla però sembra muoversi. Se è vero che Rieti è in buona posizione nelle classifiche per quanto riguarda la pratica sportiva, è anche vero che la sua popolazione è mediamente anziana e l’ascensore servirebbe proprio.

