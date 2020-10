Rieti, vinti 50 mila euro con un gratta e vinci nell'edicola tabaccheria "Il Chiosco". Caccia al fortunato

25 ottobre 2020 a

La fortuna si è fermata a Porta D’Arce a Rieti dove nei giorni scorsi all’edicola-tabaccheria “Il Chiosco” di Orlando Torda è stato venduto un biglietto gratta e vinci della serie “Il Miliardario Maxi” che ha regalato 50 mila euro. I titolari si sono accorti di quanto vinto grazie alla segnalazione del terminale, con la somma richiesta dal fortunato dopo aver acquistato il biglietto vincente proprio nel punto vendita cittadino. Il gratta e vinci di quella serie costa 20 euro. “Il Chiosco” ormai è diventato un punto di riferimento del quartiere. Qui non si vendono solo giornali e sigarette, ma è possibile anche pagare bollette e comprare ricariche telefoniche. Servizi utili a chi per tanti motivi non è in grado di spostarsi. “Non è la prima volta che da noi escono biglietti vincenti - dice Orlando Torda - speriamo che i 50 mila euro siano andati a chi ne ha bisogno”.

