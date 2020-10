Boati vicino Capena, gli esperti al lavoro nell'area del fosso San Martino per studiare i fenomeni carsici

24 ottobre 2020 a

Sopralluoghi sul posto, per l’esattezza due finora, analisi dei dati, e verifiche dall’alto con monitoraggio satellitare. Prosegue senza sosta il lavoro del comitato tecnico-scientifico formatosi a seguito dei violenti boati che nei giorni scorsi hanno tenuto col fiato sospeso gli abitanti di Capena, che hanno nitidamente percepito ben due fenomeni di esplosioni del sottosuolo associate a piccoli fenomeni sismici. Gli eventi hanno immediatamente attivato la macchina della ricerca, attraverso la composizione di una task force composta da tecnici ed esperti di enti del calibro di Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Protezione Civile, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (Ispra), Città Metropolitana di Roma, Comune di Capena, e deputata a scoprire quale particolare evento abbia generato quei fenomeni attorno all’alveo del “Lago Puzzo” e in prossimità di località Pastinacci.

Al momento, è tesi condivisa da tutti, la teoria più accreditata è quella del “risveglio” di un antico fenomeno carsico che ha generato nei secoli scorsi, proprio a Capena, la scomparsa e l’improvvisa ricomparsa, delle acque dello stesso laghetto, attraverso un “sifonamento” che viene chiamato anche “sinkhole”.

“Si tratta, con molta probabilità, di una riattivazione dei fenomeni di sinkholes dell’ area del Fosso San Martino – spiegano dal Comune di Capena, dove risiede il tavolo di coordinamento del comitato tecnico-scientifico - per questo il fenomeno è stato maggiormente sentito nel quartiere Pastinacci. Come Comune, chiederemo al comitato obiettivi e azioni da compiere nel prossimo periodo”.

Resta interdetta al transito e alla sosta, dunque, l’area tutta intorno al Lago Leprignano (questo il nome del “Lago Puzzo”), oggetto di un’ordinanza comunale che ne vieta l’accesso ad ogni ora del giorno e della notte.

Il fenomeno del “sifonamento carsico” sembra essere piuttosto diffuso nella Regione. Proprio nei giorni scorsi, infatti, un altro boato molto simile a quelli di Capena è stato avvertito distintamente nel quadrante sud di Roma. Anche in quel caso, nessun danno a cose o persone, quindi nessun fenomeno esplosivo “contingente”.

