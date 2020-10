Consulente processo positivo al Covid, chiuso tribunale di Rieti

22 ottobre 2020 a

a

a

Tribunale di Rieti chiuso e attività e relativi processi sospesi. Come anticipato oggi dal Corriere di Rieti, un caso di positività al Covid è stato registrato tra i protagonisti del processo per il crollo della vela campanaria di Accumoli. Uno dei consulenti di parte, presente all’udienza di venerdì scorso, è infatti risultato positivo al tampone ed è attualmente in isolamento domiciliare. Della notizia è stato informato anche il dottor Porro e il pubblico ministero. Ovviamente i presenti all’udienza di venerdì scorso si sono subito attivati per effettuare i tamponi e ora sono in attesa delle risposte. Nel frattempo palazzo di giustizia è stato chiuso per effettuare la sanificazione degli ambienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.