Drive in, ecco dove effettuare il tampone nel Reatino

22 ottobre 2020 a

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica la predisposizione di ulteriori drive-in sul territorio della provincia di Rieti, per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei, attraverso un’Unità mobile sanitaria attrezzata. Gli operatori del Servizio di igiene pubblica e del Servizio di assistenza proattiva infermieristica aziendali saranno presenti tutti i lunedì a Magliano Sabina dalle ore 9 alle ore 13 presso la Casa della Salute. Tutti i martedì a Passo Corese dalle ore 9 alle ore 13 in via Maestri del Lavoro, via Salaria vecchia - zona artigianale. Tutti i mercoledì a Osteria Nuova dalle ore 9 alle ore 13 in via Salaria Km 53,00. Tutti i venerdì a Poggio Mirteto dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede distrettuale di Poggio Mirteto, in via Finocchieto. La Direzione Aziendale, al fine di potenziare ulteriormente l’attività epidemiologica territoriale e venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini della provincia di Rieti, dedicherà la giornata del giovedì alle urgenze con la presenza dell’Unità sanitaria mobile in base alle necessità che si presenteranno sul territorio. Si ricorda che l’accesso ai drive-in non avviene su base volontaria ma attraverso la consueta programmazione da parte del Servizio di igiene pubblica aziendale, che contraddistingue, dal suo avvio, anche il drive-in presente in via del Terminillo, 42.

