Coronavirus, positivo studente del liceo Rocci di Passo Corese. Classe passa alla didattica a distanza

Un caso di positività al Covid-19 anche all’interno del liceo Rocci di Passo Corese. E’ di queste ore, infatti, la notizia di un caso positivo registrato tra gli studenti del liceo classico di Fara Sabina. La classe dove si trova lo studente è stata preventivamente posta in regime di didattica a distanza dalla dirigenza scolastica, che è entrare subito in contatto con l’unità di crisi della Asl di Rieti per ricevere indicazioni sulle procedure da adottare per garantire la sicurezza degli ambienti, e soprattutto di tutti gli altri studenti dell’istituto. Si tratta del primo caso registrato fino ad ora nelle scuole del secondo Comune della provincia.

