Coronavirus, record di contagi nel Reatino: 87. C'è anche un bimbo di 5 anni

21 ottobre 2020 a

Record di contagi nel Reatino. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 87 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Rieti: uomo 55, uomo 22, uomo 62, uomo 57, uomo 26, donna 41, maschio 41, uomo 76, donna 75, donna 69, donna 93, donna 81, donna 85, donna 74, uomo 65, donna 34, donna 47, uomo 57, donna 31, uomo 30, donna 43. Borbona: donna 36, donna 57, uomo 74, uomo 83, donna 99, uomo 87, uomo 91, donna 94, donna 93, donna 90, donna 48, donna 45, donna 38, donna 49, donna 46. Leonessa: uomo 56. Cittaducale: bambino 5, donna 78, donna 81. Petrella Salto: donna 50, uomo 30. Poggio Moiano: uomo 52. Cantalice: uomo 29. Poggio Bustone: uomo 28. Roma: ragazzo 14, donna 71, donna 90, donna 85, donna 89, donna 82, donna 77, uomo 76, donna 86, donna 82, Fara in Sabina: uomo 40. Borgo Velino: donna 98. Posta: donna 90, donna 80, Amatrice: uomo 89, uomo 92, donna 94, donna 89, uomo 86, donna 93, uomo 74, uomo 90, donna 86, Accumoli: donna 71. Ladispoli: uomo 86. Rocca Sinibalda: donna 71. Castel S. Angelo: uomo 53. Montenero Sabino: donna 37. Antrodoco: donna 42. Poggio Mirteto: uomo 51, donna 24. Capranica: uomo 37. L’Aquila: donna 27, uomo 39, donna 41, donna 41. Montereale: donna 32, donna 28. Poggio Moiano: donna 58. Magliano Sabina: donna 24. Concerviano: uomo 46. Avezzano: donna 52. I contatti in sorveglianza domiciliare sono 347. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 71. Guariti: 2 Rieti, 1 Posta, 3 M. S Giovanni in Sabina, 1 Antrodoco, 2 Fara in Sabina, 1 Tarano. Totale positivi in provincia di Rieti: 433. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 265 tamponi nasofaringei.

