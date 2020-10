20 ottobre 2020 a

Bus strapieni a Rieti, i consiglieri dell'opposizione: "Asm deve raddoppiare le corse". A sollevare la questione sono i consiglieri del gruppo Rieti Città Futura che fa riferimento all'ex sindaco Simone Petrangeli. Insieme a lui hanno firmato l'appello alla municipalizzata Alessio Angelucci, Elena Leonardi e Mauro Rossi. "Anche a Rieti, lo spettacolo dei bus urbani strapieni è quotidiano. In un momento così complesso, ognuno deve fare la sua parte e l'attenzione da rivolgere alla sicurezza dei studenti deve essere alta. L'assenza di distanziamento durante il percorso è un rischio, sia per i giovani che si recano a scuola, sia per gli autisti che ogni giorno si espongono a notevoli rischi. Abbiano ritenuto opportuno dunque, scrivere al Presidente Asm Regnini e al sindaco di Rieti, per chiedere il raddoppio di tutte le corse destinate al trasporto della popolazione scolastica sia per l'orario di ingresso che di uscita", si legge nella loro richiesta.

