Sanità, aumentano i posti letto per la riabilitazione a Poggio Mirteto.

Mercoledì 21 ottobre, alle ore 15 presso la struttura riabilitativa di Poggio Mirteto, situata nella sede della Asl in via Finocchieto 1, verranno attivati i nuovi ulteriori posti letto previsti dalla programmazione regionale. Insomma continua il processo di ampliamento della struttura a servizio della Bassa Sabina e non solo

Alla presentazione dei nuovi locali aranno presenti i vertici aziendali e i rappresentati nella Regione Lazio. Nello specifico è atteso l'intervento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo oltre che dei rappresentanti del Comune.

