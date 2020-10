Terremoto, Amatrice chiede fondo pagamento risarcimento vittime

20 ottobre 2020 a

Il Comune di Amatrice ha scritto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al Commissario Straordinario alla Ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, per chiedere lo stanziamento di risorse straordinarie per risarcire i parenti delle vittime del crollo delle palazzine ex Iacp di Largo Sagnotti, che nel sisma del 24 agosto 2016 ha provocato la morte di 18 persone, e in merito al quale il Tribunale di Rieti, lo scorso 8 settembre, si è pronunciato con sentenza di condanna proprio nei confronti, tra gli altri, del Comune di Amatrice. Che ora, assieme ad altri enti pubblici di Provincia di Rieti e Regione Lazio, dovrà rispondere in solido sia al ristoro delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili, sia al pagamento di una provvisionale munita di formula esecutiva.

