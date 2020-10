Rieti, la Rsa "San Raffaele Borbona" assume infermieri

20 ottobre 2020 a

La Rsa "San Raffaele Borbona" di Rieti cerca infermieri. Occasione da non lasciarsi sfuggire: assunzione immediata, contratto a tempo indeterminato e alloggio. Questo il comunicato della direzione: "La San Raffaele Spa, società leader della sanità privata con numerose cliniche ed istituti nel Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna, cerca infermieri con disponibilità immediata da inserire nella Rsa 'San Raffaele Borbona', in provincia di Rieti. Si offre assunzione a tempo indeterminato oltre ad alloggio. Gli interessati sono inviatati ad inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto”candidatura Infermieri RSA San Raffaele Borbona” o in alternativa sul sito www.srlavoro.it".

