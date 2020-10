Rieti, varata la barca per disabili al lago del Salto

Francesca Sammarco 20 ottobre 2020 a

Rinviata a causa del maltempo, la giornata ecologica dei laghi Salto e Turano, ideata dalla Lega Navale Italiana Rieti, in collaborazione con la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, insieme alla Federazione Italiana Canoa e Marevivo, si è comunque svolta domenica, con eventi aperti a tutti, nei luoghi identificati dalle bandiere della Lega Navale e di Mare Vivo al ponte di Castel di Tora, nella spiaggetta di Colle di Tora (Turano), al Porticciolo di Borgo San Pietro (che ha riaperto e rimesso in acqua le imbarcazioni per l’occasione, insieme alla sosta camper Il Ghiro) e al club nautico di Varco Sabino (Salto) il raduno velico “Piccole Ali sul lago del Turano” e la prima esperienza sulla Hansa barca a vela che può essere guidata autonomamente da un disabile “e che naturalmente ho provato per primo - commenta Mariano Calisse sindaco di Borgorose e presidente della Provincia che ha partecipato all’evento - sono sicuro che questo progetto regalerà momenti di divertimento e libertà a tanti disabili. E’ stata una bellissima giornata e ringrazio il presidente Giovanni Vespaziani e il vice presidente Fabio Pisicchia per questa iniziativa”.

E’ possibile parcheggiare la propria auto ed accedere con la sedia a rotelle all’imbarcazione, sotto la supervisione di istruttori qualificati. Sarà possibile attrarre anche turisti con diverse abilità, che potranno comandare l’imbarcazione, con il solo movimento delle mani, grazie agli opportuni ausili.

“Un nuovo, grande, obiettivo di eccellenza raggiunto, per il quale si ringrazia anche la presidenza nazionale della Lega Navale, che ha offerto il suo prezioso contributo” sottolinea il sindaco di Borgorose. Calisse non si tira mai indietro e ha già praticato più volte wakeboard al club nautico di Varco Sabino, con la speciale attrezzatura per la categoria ‘seduti’.

Un valore aggiunto per i due laghi, che questa estate sono stati letteralmente presi d’assalto e che stanno ampliando l’offerta turistica. Non è escluso l’approdo della Lega Navale anche al Porticciolo sul lago del Salto, il prossimo anno.



