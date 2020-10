Coronavirus, 37 nuovi casi in provincia di Rieti

19 ottobre 2020 a

a

a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 37 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Rieti: donna 53, donna 74, uomo 74, uomo 28, donna 60, donna 32, donna 40, donna 82, uomo 55, uomo 29, uomo 26, donna 78. Cantalupo residenza/domicilio: donna 63, uomo 68, uomo 52, donna 61, donna 47. Poggio catino: donna 35, uomo 57. Concerviano: uomo 53. Cittaducale: uomo 79. Morro Reatino: donna 49. Cittareale: donna 81. Borbona: maschio 94, donna 98, donna 94. Posta: uomo 84, uomo 30. Borgorose: donna 29. Amatrice: donna 87, donna 93. Cantalice: donna 29. Leonessa: uomo 84. Colle di Tora: uomo 75. Scandriglia: uomo 60. Cittareale: donna 86. Poggio Mirteto: donna 65.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 443. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 82. Totale positivi in provincia di Rieti: 333. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 172 tamponi nasofaringei. Si comunica che presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti sono ad oggi attivi 29 posti letto a pressione negativa: 11 presso il reparto Covid, 14 presso l’Unità di Malattie infettive mentre presso l’Unità di Terapia intensiva sono stati attivati altri 2 posti letto che portano il numero totale a 4; numero che raggiungerà le 6 unità entro questa settimana. Attualmente sono 16 i pazienti ricoverati presso il de’ Lellis: 7 presso il reparto Covid, 3 in Terapia intensiva e 6 presso Malattie infettive.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.