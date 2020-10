Sul carcere troppi silenzi istituzionali

Francesco Storace 19 ottobre 2020 a

Ma c’è qualche parlamentare pronto ad alzare la mano e a chiedere la parola a sostegno degli agenti della polizia penitenziaria? In Regione, esiste chi si accorge di quanto avviene a Vazia?

Le manifestazioni organizzate domani davanti al carcere e il giorno successivo mercoledì in prefettura, non possono essere avvolte dal silenzio istituzionale. Gli agenti che svolgono il loro servizio spesso in condizioni di pericolo hanno diritto ad avere voce nelle sedi più importanti.

Già in settimana c’è stata a Roma una importante manifestazione che ha accesso i riflettori sulla violenza generale contro chi indossa una divisa. Ma ora a suonare l’allarme è direttamente proprio la penitenziaria: troppe aggressioni rimangono impunite. Gli agenti sono pochi e non solo a Rieti ma anche negli altri istituti della regione, soprattutto nelle province.

E colpisce una nota sindacale che punta l’indice sulle strutture per i detenuti psichiatrici, le Rems. “Occorre intervenire e modificare la legge sulle Rems perchè, cosi come scritta, a rischiare sono solo il personale di Polizia Penitenziaria e i dirigenti. Appare urgente quindi determinare protocolli d’intesa, specifici poi nelle diverse realtà”.

Ma chi se ne occupa mentre dietro le sbarre succede di tutto?

A tutto questo si aggiungano le sacrosante preoccupazioni in tema Covid. Finora si è parlato solo delle paure dei detenuti, che per carità sono legittime anche esse. Ma pure in questo caso, è proprio la polizia penitenziaria a doversi preparare al peggio. A Rieti sta per aprire una sezione dedicata ai detenuti da mettere in quarantena Covid. In pratica, chiamano il virus nel carcere…

Le domande ci sono, ma anche in questo caso a mancare sono le risposte. Sul numero dei detenuti in arrivo. Sulle misure di prevenzione che si intendono adottare. Quali dovranno essere le regole di comportamento degli agenti verso i detenuti. E soprattutto: si potrà rientrare tranquillamente in casa evitando il rischio di contagiare i propri familiari? Quesiti messi nero su bianco e persino sul web. A via Arenula, dove è in letargo il ministro Alfonso Bonafede, nessuno risponde. Lo stipendio della penitenziaria evidentemente non merita il sudore del guardasigilli.



