Rieti, tutti in fila per il tampone: lunghe code nella zona di via Togliatti

Tutti in fila al drive in sanitario per effettuare il tampone. Lunghe code si sono formate questa mattina nella zona di via Togliatti, nei pressi della sede Asl e in particolare dove si effettuano i tamponi. Auto incolonnate dalla rotatoria verso l’ex ospedale psichiatrico. Decine i reatini in fila per effettuare il tampone.

La Asl lavora a ritmo serrato già di prima mattina per effettuare i tamponi sui contatti dei positivi e sui sospetti ma anche quelli di controllo su chi esce dalla quarantena. Nel Reatino sono 297 i positivi al Covid. Si registrano disagi alla viabilità in via Togliatti.

