Coronavirus Rieti, quattro classi in quarantena a Poggio Mirteto

Da oggi restano a casa gli studenti di quattro classi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto e i loro insegnanti, a seguito di una comunicazione della Asl di Rieti, che in seguito darà loro ulteriori disposizioni. Gli studenti che devono rimanere a casa sono quelli che frequentano le classi I, IV e V Cat (ex Geometri) e una classe del V Professionale Mat. Lo stesso vale per gli insegnanti che insegnano in queste classi. Già nei giorni scorsi era stata messa in quarantena una classe del V Turistico dell'Istituto Gregorio da Catino, dopo che una studentessa era risultata positiva al Covid-19. Anche i professori che insegnano in quella classe hanno dovuto seguire la quarantena. Le lezioni continuano comunque con la didattica a distanza.

