Reumatologia, visite gratuite in tutta la provincia

In occasione della Giornata Mondiale del Malato Reumatico la direzione aziendale della Asl di Rieti, in collaborazione con l’Associazione Laziale Malati Reumatici Almar Onlus, ha organizzato degli Open day con l’esecuzione gratuita di ultrasonografia del calcagno e consulenza specialistica reumatologica per lo studio della fragilità ossea. Il 13 novembre prossimo gli specialistici della Asl e i volontari dell’Almar saranno a disposizione di tutti i cittadini presso il poliambulatorio di Sant’Elpidio (Pescorocchiano). Il 21 ottobre l’iniziativa si replicherà ad Amatrice presso il Pass. Il 29 ottobre a Magliano Sabina presso la Casa della salute e il 5 novembre presso il poliambulatorio di Passo Corese. Allo screening gratuito si potrà accedere gratuitamente dalle ore 8,30 alle ore 14.



