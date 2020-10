Quattordici nuovi contagiati in tutta la provincia di Rieti

18 ottobre 2020 a

a

a

La Asl di Rieti fa sapere che nella giornata di oggi 18 ottobre sono stati accertati 14 nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia reatina. Cinque i nuovi contagiati nel capoluogo: nello specifico si tratta di tre donne di 49, 47 e 52 anni; di una ragazzina di 16, di un uomo 83enne ricoverato presso Malattie infettive dell'OGP Rieti. A Poggio Mirteto positiva una donna di 67 anni. A Contigliano una donna 57enne. A Cittaducale un uomo di 45 anni. A Fara in Sabina due persone: un uomo di 80 anni e un giovane di 28. A Toffia una donna di 51 anni, A Poggio catino una donna di 38 anni. A Torri in Sabina una donna di 47 anni. Infine a Poggio Moiano un uomo di 61 anni ricoverato presso Malattie infettive OGP Rieti. Il totale dei positivi in provincia di Rieti sale così a 283.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.