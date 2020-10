16 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, positivo studente delle scuole medie di Forano. Sanificato l'istituto.

Un alunno che frequenta la sede di Forano dell'istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina è risultato contagiato. Ha contratto il Covid-19. Una volta che la notizia è arrivata alla dirigente scolastica, la professoressa Valentina Bertazzoli, è stata disposta la chiusura del plesso di Forano per la giornata di oggi 16 ottobre per consentire le operazioni di sanificazione. Le lezioni sono sospese nella scuola di secondo grado e in quella dell'infanzia, solo a Forano. Negli altri plessi le lezioni continuano regolarmente.

Le attività didattiche riprenderanno dunque il 19 ottobre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.