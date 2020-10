Fara Sabina, i giovani che hanno sostenuto Vincenzo Mazzeo: "Serve una nuova stagione politica"

Paolo Giomi 15 ottobre 2020 a

E’ una lettera che sa di manifesto politico quella dei giovani candidati della coalizione Fara Merita, che a poco meno di un mese dal risultato elettorale – che ha sancito la sonora sconfitta del gruppo capitanato dall’ex sindaco Vincenzo Mazzeo – rivendicano un ricambio generazionale nelle fila del centrosinistra di Fara Sabina. Partendo dal Partito democratico, al quale i candidati Martina Simonetti, Alessandro Spaziani, Mauro Trevale e Carlo Alberto Dominici chiedono, attraverso la segreteria provinciale di via Cintia e quella regionale, si appellano per avviare un percorso diverso. Impostato, una volta per tutte, sul rinnovamento generazionale.

D’altronde neanche la minaccia di commissariamento dell’attuale direttivo locale del Pd da parte dei vertici provinciale e regionale, sembra aver scalfito l’inossidabile Agneni e i suoi, che resta ancorato alla poltrona anche dopo l’ennesima debacle rimediata alle urne. Anche se voci di corridoio darebbero ormai per imminente dimissioni in massa sia del coordinatore sia del direttivo. Aprendo, di fatto, la corsa alla nuova segreteria dem.

Una corsa alla quale i giovani di Fara Merita vogliono prendere parte. Da protagonisti. “Dopo l’esperienza elettorale abbiamo deciso di non lasciar cadere quell’impegno e quell’entusiasmo che abbiamo respirato in quei giorni – sottoscrivono Simonetti, Spaziani, Trevale e Dominici - oggi ci facciamo portavoci di un gruppo di ragazzi e di ragazze, di uomini e donne che, proprio da quella esperienza hanno tratto o hanno ritrovato nuova linfa, voglia di fare, di partecipare e di tornare a fare politica, quella vera, tra la gente e per la gente”.

Per i quattro giovani democratici è chiara, più che mai, la responsabilità politica delle tre sconfitte elettorali consecutive rimediate dal centrodestra; responsabilità che vanno ricercate nella “incapacità di mettere da parte dinamiche di palazzo, antichi rancori e personalismi. Siamo stanchi di sentire le solite ‘questioni’ frutto di sentimenti personali che nulla hanno a che fare con l'idea di politica intesa come bene comune – proseguono i quattro firmatari della lettera – noi ci siamo. Abbiamo la voglia e il giusto entusiasmo per inaugurare un nuovo corso per il centrosinistra farense. Il nostro obiettivo è e sarà sempre l'unione delle forze della coalizione, ma per ottenerla è inevitabile aprire una nuova fase, fatta di impegno in prima persona, di coinvolgimento sano di nuove esperienze, per superare una volta per tutte le dinamiche spiegate sopra. Viceversa non ci sarà una via d'uscita”.

