Abbandono rifiuti: i carabinieri forestali multano 3 persone a Contigliano, Montebuono e Casperia

15 ottobre 2020 a

a

a

I militari delle locali Stazioni Forestali di Montebuono e Contigliano hanno elevato multe per 1.800 euro a carico di una coppia residente nella Capitale e di una persona residente a Casperia, e di 600 euro nei confronti di un’altra persona residente in Cantalupo in Sabina, entrambi per abbandono di rifiuti urbani indifferenziati, mentre hanno elevato sanzione amministrativa di euro 500 circa a carico di un legale rappresentante di una ditta edilizia per aver esercitato attività di micro raccolta di rifiuti contaminanti da amianto.

Ad Antrodoco i militari hanno elevato sanzioni amministrative pari a euro 1.700 circa a carico di una donna residente in Provincia dell’ Aquila per pascolo senza la prevista autorizzazione dell’ Ente preposto.

A Borgorose, a conclusione di accertamenti avviati nel mese di settembre hanno identificato S.R. classe ‘70 quale esecutore di una derivazione per uso industriale di acque sotterranee all’interno di un terreno del medesimo Comune. I militari hanno comunicato alla Provincia di Rieti la violazione per la successiva irrogazione della sanzione amministrativa prevista. A Rivodutri identificato e sanzionato due persone per un importo complessivo di euro 350,00 circa per mancato sgombero di materiale legnoso derivato dalla lavorazione del legnatico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.