Cane preso in prestito e non restituito, donna denunciata dai carabinieri forestali a Monteleone Sabino.

I militari della stazione Forestale di Poggio Moiano, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla presentazione di una querela, hanno denunciato B.M. classe ‘83 per il reato di appropriazione indebita; in sostanza la donna si era resa responsabile della mancata restituzione di un cane di razza “corso”, cedutogli dal querelante con un contratto di affidamento che prevedeva la restituzione dello stesso al termine dei 60 giorni necessari allo svezzamento dei cuccioli.

A Rieti nel corso di attività d’indagine hanno identificato e sanzionato per un’importo complessivo pari ad 2.600 euro circa, S.R. classe ‘48, di questo capoluogo, per omessa iscrizione all’anagrafe canina di numero cinque cani di età superiore a tre mesi, nonché P.L. classe ‘57 di Ascrea per mancata asportazioni di residui legnosi derivanti dalla lavorazione del legnatico.



