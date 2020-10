Terremoto, processo per il crollo del campanile di Accumoli. I consulenti della difesa rispondono ai Pm

15 ottobre 2020 a

Terremoto, controesame per i consulenti tecnici dell’ex sindaco Stefano Petrucci (legale di fiducia Mario Cicchetti) nel processo per il crollo della vela campanaria della chiesa Santi Pietro e Lorenzo di Accumoli che causò la morte dell’intera famiglia Tuccio. Un lungo controesame quello condotto dal pubblico ministero Lorenzo Francia cui hanno ribattuto, rispetto ai vari punti in oggetto, gli ingegneri Franco Braga e Claudio Moroni. A cominciare dall’evento sismico del 24 agosto 2016 che - secondo la tesi sostenuta dalla Procura - non fu di eccezionale entità tanto da far collassare solo la struttura campanaria mentre l’intero abitato di Accumoli rimase in piedi.

Conclusioni cui l’ingegner Moroni ha ribattuto con una rassegna di immagini fotografiche testimonianti le conseguenze di quel terremoto: pareti di aggregati fuori piombo anche di 80 centimetri, il grave danneggiamento della torre civica, collassi strutturali di pareti in muratura, facciate con angolari sbriciolati fino alla foto di un infisso (una finestra), addirittura sputata fuori dalla muratura in cui alloggiava a causa dell’azione del sisma. Sotto esame anche le immagini della copertura e dei due solai della casa canonica sfondati - per presunto - dalla vela campanaria in caduta libera come un meteorite passando poi alla differenziazione delle due tipologie di pietre rinvenute all’interno della voragine: quelle del campanile e quelle dell’edificio stesso.

