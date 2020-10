Acqua, inaugurato il nuovo ufficio di Aps a Borgorose. Servirà gli utenti del Cicolano

Francesca Sammarco 14 ottobre 2020 a

a

a

Ieri mattina a viale Micangeli, di fronte agli uffici comunali, nell’ex ufficio acquedotti, è stata inaugurata la sede della società Aps, aperta al pubblico tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 (numero verde 800211330 per le utenze e 800210992 per i guasti). Tre giorni a settimana i tecnici sono a disposizione delle amministrazioni comunali. “Oltre agli sportelli telematici, alle sedi principali di Rieti e Palombara Sabina, all’ufficio secondario di Magliano Sabina, la sede operativa di Borgorose è anche il nostro secondo sportello secondario: Aps intende accorciare le distanze – hanno dichiarato il presidente Maurizio Turina e l’amministratore delegato Raimondo Besson – Grazie all’accordo raggiunto in conferenza dei sindaci di Ato2, i 7,5 milioni dell’interferenza d’ambito potranno essere utilizzati anche per interventi sugli acquedotti e inizieremo dal pozzo in località Nembe di Torano e a Sant’Anatolia. Il nostro obiettivo è il potenziamento del collegamento alle sorgenti del Peschiera, che ci consenta di essere in grado di sopperire alla riduzione del flusso idrico del Cam (consorzio acquedottistico marsicano) con il quale avremo un incontro prossimamente, insieme alla Regione Lazio e Abruzzo”.

Gaetano Micaloni, presidente della comunità montana Salto Cicolano ha ringraziato il presidente della Provincia Mariano Calisse e la dirigenza di Aps “finalmente è in atto un’azione di riconoscimento delle necessità del Cicolano che vuole guardare al futuro con serenità, vedo attenzione anche sulla viabilità, ora bisogna lavorare sui tracciati interni”. Calisse ha ringraziato i tecnici e la dirigenza di Aps per aver ottenuto un risultato “che ci ripaga dei vincoli subiti a protezione delle sorgenti. A fine anno si terrà un nuovo incontro in cui discuteremo se modulare le fasce di utenza, possibilmente senza considerare uso agricolo, ma utilizzo familiare, chi ha solo piccoli orti e pollai. Le tariffe sono automatizzate e regolate dall’autorità vigilante (Arera), quelle comunali generavano un debito e non coprivano i costi veri. Cercheremo di non aumentarle, ma sottolineo che rispecchiano tutti gli investimenti e gli interventi fatti da Aps, che i comuni non sarebbero mai stati in grado di fare. Aps ha anche 2 milioni di euro per la ricerca di perdite e di allacci abusivi. Il pozzo di Torano (iniziato dalla Regione Lazio) ci consentirà una fornitura di 15 litri al secondo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.