Magliano Sabina, Comune premiato per il progetto di ristrutturazione del museo civico

Simona Ruggeri 15 ottobre 2020 a

a

a

Alla presenza dell’ambasciatore del Paraguay Melgarejo Palacios in visita ufficiale, del sindaco Giulio Falcetta e dell’assessore Eleonora Berni, è stato consegnato all’amministrazione comunale di Magliano Sabina il premio del Congresso Internazionale di Museologia per il progetto di riqualificazione del Museo Civico Archeologico. Il riconoscimento è stato assegnato per la forte innovazione che caratterizza tutto l'intervento. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio sia esterna che interna, la creazione di una sala multimediale in grado di trasportare il visitatore in un’altra realtà, la creazione di una sala conferenze e anche l’utilizzo dello splendido terrazzo di Palazzo Gori. Inoltre verranno risistemati i molti reperti, dando la giusta visibilità a quelli di maggior prestigio. Il progetto di riqualificazione del Museo Civico Archeologico di Magliano è stato presentato anche in Regione; l’amministrazione ha infatti partecipato ad un bando, di cui si attende, con molta ansia, l’esito. “Questo riconoscimento ci ha aperto anche altre strade – dichiara l’assessore Berni – La commissione esaminatrice è stata entusiasta del progetto e l’ambasciatore Melgarejo Palacios è rimasto molto colpito dalla bellezza del nostro territorio proponendo un gemellaggio con un paese ed un museo del Paraguay simile per caratteristiche al nostro. Tutto questo ci rende orgogliosi e ci fa capire che le nostre idee valgono molto anche oltreoceano. L’augurio dell’amministrazione è che ora, questo bando, venga valutato con lo stesso entusiasmo anche dalla Regione Lazio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.