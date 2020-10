Coronavirus, in quarantena classe all'istituto Gregorio da Catino di Poggio Mirteto

Elisa Sartarelli 14 ottobre 2020 a

In quarantena una classe del a quinta classe del Turistico dell'Istituto Gregorio da Catino di Poggio Mirteto per il caso positivo di una compagna di classe positiva al Covid-19. Anche i professori di quella classe devono restare in quarantena. La classe continuerà le lezioni attraverso la didattica a distanza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata ad ora da parte della scuola.

Già da martedì 13 ottobre si vociferava tra i ragazzi di un primo caso di positività al Covid-19 e di un presunto e non confermato secondo caso di contagio, tanto che alcuni studenti avevano deciso di scioperare per sollevare il problema.



