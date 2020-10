L'istituto Nazareno Strampelli di Rieti diventerà un museo

Alessandro Toniolli 13 ottobre 2020 a

Un altro importante pezzo del patrimonio storico, culturale e produttivo della città potrebbe presto tornare a far parlare di se l’Italia ed il mondo. Parliamo del Centro di Ricerca intitolato a Nazareno Strampelli a Campomoro, testimone di una epopea che ha contribuito a sfamare tante persone nel mondo e che potrebbe a breve vedersi riconsegnato un ruolo centrale nel futuro della ricerca italiana. Merito di un lungo lavoro svolto su più tavoli, con principali protagonisti l’assessore al Bilancio ed all’Ambiente del Comune di Rieti Claudio Valentini e l’onorevole Fabio Melilli presidente della Commissione Bilancio della Camera. Solo pochi giorni fa l’annuncio del parlamentare Pd “siamo in dirittura d’arrivo per un grande processo di investimenti e ricerca sull’economia circolare a partire dall’agricoltura che vedrà Rieti protagonista attraverso la realizzazione di un grande centro nazionale di ricerca e trasferimento tecnologico”, un progetto con grandi ambizioni che non trascura il recupero dello Strampelli.

La conferma arriva dall’assessore Claudio Valentini “c’è stata una recente riunione con tutti i soggetti interessati, ovvero il Ministero delle Politiche Agricole, la società Crea (Consiglio per le Ricerche in Agricoltura) ed il Demanio dello Stato”. Un incontro importante in quanto propedeutico alla definitiva riconsegna dello stabile al Comune”. Difatti, problema di fondo era quello prima della definizione della proprietà e poi del possesso e del diritto all’uso dell’immobile. Problema vicino alla conclusione per merito del lavoro svolto dagli uffici del comune capoluogo, una lunga opera di ricostruzione che, come ricorda Valentini è partita “da una Gazzetta Ufficiale del 1907, per poi arrivare al 1918 quando ci fu l’assegnazione al Ministero dell’Agricoltura, passando attraverso un accordo con l’Intendenza di Finanza del 1966 per arrivare finalmente ad i giorni nostri con l’assegnazione temporanea a Crea scaduta e finalmente il ritorno nella disponibilità del Comune in quanto proprietario”. Superate le difficoltà burocratiche la volontà di Palazzo di Città, è creare “un museo ma anche un centro di ricerca, in collaborazione con le primarie università italiane ed internazionali, che già hanno mostrato il loro interesse” è coerente con quella espressa da Melilli. Una occasione imperdibile per far conoscere la città, sviluppando un’area di ricerca e creare un solido indotto economico. Un obiettivo ambizioso ma possibile mettendo in campo una forte collaborazione istituzionale.

