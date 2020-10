Incendio in un appartamento. Paura in una palazzina a Contigliano

Luigi Spaghetti 13 ottobre 2020 a

Incendio in appartamento a Contigliano. Come si vede dalle foto, le fiamme si sono sviluppate all’ultimo piano di una palazzina in via della Valle, strada che dalla parte del paese conduce al borgo alto. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio del 13 ottobre.

Sul posto i vigili del fuoco, allertati dai residenti per un principio di incendio. Il fumo è visibile dal paese: i pompieri stanno operando con un’autobotte in una zona non facile da raggiungere con mezzi grandi. L’intervento è tuttora in corso ma non risultano feriti o intossicati al momento. Spavento per gli abitanti e per i vicini.

